Пин Ап Казино официальный сайт

Пин-ап девушки и казино идут рука об руку. От красивых моделей пин-апов на этажах казино Вегаса до изображений, нанесенных на домашнюю страницу онлайн-казино, пин-ап девушки всегда ассоциировались с азартными играми. Объединяя оба мира, сайт Pin-Up Casino, появился на игорной сцене в 2015 году.

Казино Pinup нацелено на игроков из таких стран, как: Россия, Украина, Беларусь, Казихстан.

Pin-Up Casino - это продукт с полным спектром услуг, предлагающий топовые игровые автоматы для казино и широкую линию событий для возможности ставить на спорт в БК пинап. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым игроком или просто любите острые ощущения от игры, мы считаем что Pin-Up Casino запомнится вам надолго.

Онлайн казино пинап имеет лицензию на Кюрасао, что делает его довольно привлекательным для игроков, ищущих варианты пополнения игрового баланса с помощью популярной криптовалюты.

Регистрация в Пин ап казино

Чтобы получить все возможности реального клиента, вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Эта процедура проходит быстро, она занимает не более нескольких минут. Кнопка регистрации расположена в правой верхней части экрана; один клик по ней позволит вам создать свой профиль.

Пользователю необходимо будет ввести действительные контактные и персональные данные: указать свое полное имя, дату рождения, страну проживания, адрес, пол, номер телефона и адрес электронной почты. На этом этапе также выбирается игровая валюта.

Завершающим этапом является верификация аккаунта: после подтверждения адреса электронной почты и номера телефона пользователь перенаправляется в личный кабинет, где ему легко управлять игровым процессом, делая реальные ставки и получая призы в результате успешной игры.

Вход в личный кабинет пинап

После ввода информации в заготовленную форму на сайте Pin Up регистрация завершается. Игрок открывает личный кабинет в клубе. Он может войти в свою учетную запись, используя пароль, указанный при регистрации. В личном кабинете пользователь имеет доступ к соответствующим функциям казино Pin Up:

Внесение депозита;

Вывод денежных средств;

Активация бонусов;

Активация пинап промо-кодов;

Подача заявки на участие в турнирах казино Pin-Up;

Участие в акциях казино пинуп.

Преимущества игры в казино пин ап онлайн

Пинап казино бонус и промокод

Вам стоит обратить внимание на многочисленные акции от Pin-Up и программу лояльности, позволяющую накапливать баллы Pinkcoin. Они предоставляются для совершения реальных ставок, прохождения верификации, а затем обмениваются на реальные денежные средства.

Есть также бонусы на депозит. Так, сделав первый депозит в размере 2000 российских рублей, вы можете получить 100% возврат и 250 бесплатных вращений. Второй депозит дает 75%, а третий-опять 100%.

Сделав депозит от 5000 рублей, Пользователь автоматически становится владельцем лотереи, которая приносит выигрыш в любом случае. Это могут быть мгновенные наличные деньги или бесплатные спины.

Pin-Up Casino также предлагает принять участие в розыгрыше накопительного джекпота: вам нужно сделать спин от 10 рублей в любом игровом автомате.

Каждую неделю возвращается 10% кэшбэка, игровой клуб Pin-Up также поздравляет своих клиентов с днем рождения, проводит периодические акции и бонусы.

Особенности игр и удобство

Для комфортной игры в пинап казино на реальные деньги. Вы можете воспользоваться электронными платежными системами Neteller, Skrill и Яндекс.Деньги, QIWI, используйте карты MasterCard, Maestro, Visa; SMS-банкинг; банковский перевод, терминалы.

Большинство из этих способов также подходят для вывода средств - Pin-Up Casino выплачивает выигрыши через платежную систему, используемую при вводе средств. Минимальная сумма депозита достигает 50 рублей. Депозит вносится сразу, а для вывода средств вам необходимо будет иметь на своем балансе не менее 500 рублей. Вывод средств происходит чаще всего моментально, но максимальное время ожидания может составить и 24 часа при наличии технических проблем на стороне платежной системы.

Полезная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то геймеру рекомендуется обратиться в службу поддержки операторов. Техническая поддержка осуществляется на русском языке и осуществляется в сжатые сроки. Есть также раздел с вопросами и ответами. Онлайн-казино предлагает надежную защиту данных с использованием SSL - шифрования.

Вывод выигрыша из Пинап казино

Онлайн-казино Pin-Up, которое органично сочетает в себе игровой клуб и букмекерскую контору, ориентировано на славянских пользователей; предлагает софт от известных производителей; поддерживает рубль, гривну, евро и другие игровые валюты, позволяет быстро зарабатывать деньги и обеспечивает надежную защиту от мошенничества.

Игровые автоматы онлайн казино пинап

Игровые автоматы, блэкджек, покер, рулетка, крэпс, баккара и несколько отличных игр с живыми дилерами доступны для вас в Pin-Up Casino.

Коллекция игр казино пин ап разделена на несколько категорий, в которых представлены лучшие игры недели и месяца. Еще там имеется выигрышная вкладка, которая отображает игры, в которые в настоящее время играют и забирают свой выигрыш. Вы также можете увидеть баннер с изображением самых популярных слотов на данный момент.

Если вы влюблены в рождественский дух (а кто не влюблен?), Слот Jingle Spin от Egg-O-Matic – это идеальный компаньон для спокойного и, возможно, прибыльного вечера, когда вы пьете шампанское перед камином.

Наконец, Pin Up также предлагает живое казино, где вы можете сыграть в некоторые из самых захватывающих и продвинутых вариантов рулетки, баккары, казино холдем и блэкджека. Если вы до сих пор не играли ни в одну из игр с живыми дилерами Evolution Gaming, мы настоятельно рекомендуем попробовать их во время вашей следующей игровой сессии.

Ставки на спорт в БК ПИНАП

В Pin-Up Casino также есть букмекерская контора с удивительно длинным списком видов спорта и рынков. Футбольные болельщики будут рады увидеть все основные европейские лиги, а также Теннис, Баскетбол, и даже киберспорт. Это солидный пакет казино и букмекерских контор, который понравится большой базе игроков.